Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Genel görüntü

Beyaz Gelincik Cep Telefonu Çevik Bir Kar Yağışı Hayvan 

-Beyaz gelincikten görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir vatandaş tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi. İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde ikamet eden Rıdvan Akkurt, dışarıda gezdiği sırada karların üzerinde beyaz gelinciğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan beyaz gelinciği kayda alan Rıdvan Akkurt, “Evden çıkıyordum, bir baktım karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş görünüyor. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı