Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti

Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti

Genel görüntü

Köpek Keçi Saldırı Hayvan 

-Telef olan hayvanlar
-Barakanın içinden görüntü
-Röportajlar

( HAKKARİ ) - Barakadaki küçükbaş hayvanlara saldıran köpekler 12 tanesini telef etti HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef olurken, 7’si ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Kani Heyder mevkiindeki barakada bulunan küçükbaş hayvan sürüsü, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Barakanın kenarlarını eşeleyerek oluşturdukları çukurdan içeri giren başıboş köpekler, 12 küçükbaş hayvanı telef ederken, 7’sini ise yaraladı. Hayvan sahibi Ömerhan Keskin, gelen ses üzerine uyanarak köpekleri uzaklaştırdıklarını belirterek, telef olan hayvanlar nedeniyle maddi zarara uğradığını kaydetti.
Keskin, “Köpeklerin saldırısı sonucu 12 hayvanımız telef oldu. 7 hayvanımız şu an yaralı. Çok zor durumdayız. Çobanlık yapıyorum. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Maddi zararımız çoktur. Geçimimi böyle sağlıyordum” dedi.
Küçükbaş hayvanları barakada beslediğini kaydeden Keskin, “Barakanın altından girmişler. Toprağı kazıp delik açmışlar. 5-6 tane köpek, hayvanlara saldırmış. Ben de köpek ve keçi sesi üzerine durumu fark ettim” ifadelerini kullandı. Alaattin Keskin isimli vatandaş ise mahallede başıboş köpeklerin cirit attığını belirterek, “Bu köpekler grup halinde geziyor. Daha önce de koyunlara saldırıları olmuştu. Bu köpekler için 2-3 defa belediyeye başvurduk. Ancak bugüne kadar hiçbir çözüm bulamadılar. Bu köpekler Allah korusun yarın insanlara da saldırabilir. Benim ya da başkasının çocuğu olabilir. Belediyenin bu köpeklere bir çare bulması lazım” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı