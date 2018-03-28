Yüksekova'da 72 okula spor malzemesi dağıtıldı - HAKKARİ
- Hakkari 'de 72 okula spor malzemesi dağıtıldı - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'nın Kamışlı İlk ve Ortaokulu'ndaki müzik sınıfının açılışına katılması - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı'nın açıklaması - Müzik dinletisinden detaylar - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı'nın Gençlik Merkezini ziyaret etmesi - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı'nın öğrencilerle sohbet etmesi Hakkari 'de 72 okula spor malzemesi dağıtıldı - Yüksekova Kaymakamlığınca ilçedeki 72 okula futbol, basketbol, voleybol, badminton ve masa tenisi alanlarında kullanılan spor malzemeleri dağıtıldı, 8 okulda da müzik sınıfı oluşturulduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 72 okula spor malzemeleri dağıtıldı, 8 okulda müzik sınıfı kuruldu.Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle 140 bin lira harcanarak alınan masa tenisi, voleybol, futbol, basketbol ve badminton alanlarında kullanılan spor malzemeleri okullara teslim edildi.Ayrıca ilçe merkezi, belde ve köylerdeki 8 okulda da 160 bin lira harcanarak keman, bağlama, gitar, darbuka, davul, erbane, piyano, org seti, ud, ney, kaval, sipsi ve tambur gibi enstrümanların yanı sıra nota tahtası ve sehpası ile ses sisteminin yer aldığı sınıflar oluşturuldu.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve şube müdürleri ile Kamışlı İlk ve Ortaokulu'ndaki müzik sınıfının açılışına katıldı. Burada kurulan sınıfı gezen Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın ilkleri yaşamaya ve zorları başarmaya devam ettiğini söyledi.
Kaşıkçı, okullara her türlü enstrümanın olduğu ve çocukların da bu malzemelerden yararlanacağı bir sistem hazırladıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:"Şu anda 2'si köy, 2'si belde ve 4'ü de merkezde olmak üzere 8 okulumuzu bu özel müzik aletleri ile donattık. Türk halk ve sanat müziğinde kullanılan tüm enstrümanları çocuklarımız da kullansın istiyoruz. Yeni yeni ozanlar, Aşık Veysellerimiz çıksın istiyoruz. Bu sınıflardan öğretmen arkadaşlarımızdan çok şey bekliyoruz. Bu aletler duvarlarda kalsın istemiyoruz."Kaşıkçı ve beraberindekiler, müzik dinletisi ve anaokulu ziyaretinin ardından Sabancı İlk ve Ortaokulu'na geçerek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.Burada farklı spor dallarıyla uğraşan öğrencilerin isteklerini dinleyen Kaşıkçı, her zaman gençlerin, çocukların, sporun ve sanatın yanında olduklarını vurguladı.Daha sonra Gençlik Merkezini ziyaret ederek kursları gezen Kaşıkçı, kurslarda kadınların farklı sanat ve meslekler öğrendiklerini dile getirdi.