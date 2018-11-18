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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Yüksekova’da 6 kilo eroin ele geçirildi İzle

Yüksekova’da 6 kilo eroin ele geçirildi İzle

Araçta aranma yapılması

Tahkikat Uyuşturucu Eroin 

-Yedek lastiğin sökülmesi
-Ele geçirilen uyuşturucuların fotoğrafı

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste yapılan aramada yedek lastiğin içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 17 Kasım 2018 günü Yüksekova ilçesi Kuruköy Polis Uygulama Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada aracın yedek lastiği içerisine gizlenmiş vaziyette 6 kilo 64 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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