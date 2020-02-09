Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünelleri şaşırtıyor

-Kepçenin çalışmasından görüntü

-Kar tünellerinden görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı 5 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Güveç köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti. Yolun kapalı olması üzerine il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı. 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.



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