Yüksekova'da 4. etap TOKİ konutlarının temeli atıldı - HAKKARİ

- Esenyurt Mahallesindeki temel atma töreni - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı ve beraberindekilerin temel atması - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'nın çalışmaları incelemesi - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'nın konuşması - Konutların yapıldığı alandan detaylarYüksekova'da 4. etap TOKİ konutlarının temeli atıldıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırılarında evleri ağır hasar gören vatandaşlar için Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılacak 4. etap konutlarının temeli atıldı.Esenyurt Mahallesi'nde 485 konuttan oluşacak 4. etap TOKİ Projesinde yapım çalışmaları, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ile kurum amirlerinin katıldığı temel atma töreniyle başladı. Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Kaşıkçı, temel atılmasının ardından yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.Gazetecilere yaptığı açıklamada, evleri ağır hasarlı olan vatandaşlar için yapılan konut projelerinde son aşamaya geldiklerini söyledi.
Son etabın temellerini attıklarını aktaran Kaşıkçı, şunları kaydetti:"Burada 20 bloğumuz yükselmiş olacak. Ekim ayının sonu itibarıyla biz artık bu son attığımız temellerin içerisine girmek istiyoruz. Sahada herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Projelerde herhangi bir eksikliğimiz kalmadı. Ekim sonu itibarıyla bütün her şeyimizi, sosyal donatı alanlarımızla birlikte, çevre düzenlemesi, yollarımız, alt yapısı, binalarımızın fiziki imkanları ile birlikte tamamını tamamlamış olacağız."Terör mağduru vatandaşların mağduriyetini en hızlı şekilde gidermek istediklerini belirten Kaşıkçı, şöyle devam etti:"Terörden zarar görmüş insanlarımızın o zararlarını en iyi şekliyle, en güzel ortamlarda gidermek istiyoruz. Bu süreçte insanımızın toplu iğne kadar da zararı varsa onun karşılamasını yaptık. Zararlarını, eşya zararlarını, ev zararlarını, iş yeri zararlarını ve diğer zararlarının tamamı ödenme aşamasına geldi. Evlerle ilgili de bu 3 bin 63 konutumuzun son temellerini atıyoruz. Yıl sonu itibariyle de tamamlamış olacağız. Bu evleri yaparken metrekaresi kaçsa, insanımızın toprak evi olsa ve o ev ağır hasarlı duruma gelmişse, terörden zarar görmüşse kaç metrekareyse bir fark ödemeden en konforlu, en modern şekliyle insanımıza sunuyoruz."Kaşıkçı, yaptırılan konutlarda vatandaşlardan metrekare farkı için herhangi bir ücret alınmayacağını, ayrıca projelerde taziye evleri, park alanları, iş yerleri, okullar, sağlık evlerinin de olacağını sözlerine ekledi.