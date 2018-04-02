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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksekova'da 4. etap konutların temeli atıldı Haberi

Yüksekova'da 4. etap konutların temeli atıldı Haberi

ilk olarak toki alandan çalışmaları

Toki Allah Kullar Toplu İğne 

-kaymakamım kaşıkçı'ın toki alanda gezmesi
-kaymakamın konuşması
-temel atma törenden görüntüler
-ve detayları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evleri ağır hasar gören vatandaşlar için yapılacak olan 4. etap konutların temeli atıldı. Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesinde yapımı süren konutlardaki çalışmaları inceleyen Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yetkililerden bilgi aldı. Kaşıkçı, burada beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve kurum amirleri ile 4. etap kapsamında yapılacak 485 konutun temelini attı. Kaşıkçı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksekova'nın değişim dönüşüm sürecinde evleri ağır hasarlı olan insanlarımıza ev yapmayla ilgili son aşamaya geldik. Bin 830 konutumuzun yani birinci etabımızı artık son aşamasına geldik onlar tamamlanıyor. Burası ikinci etap. Bu ikinci etabın da son temellerini atıyoruz. 20 blokumuz burada yükselmiş olacak. Ekim ayının sonu itibariyle biz artık bu son attığımız temellerin içerisine girmek istiyoruz. Sahada herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Projelerde herhangi bir eksikliğimiz kalmadı. Ekim sonu itibariyle bütün her şeyimizi, sosyal donatı alanlarımızla birlikte, çevre düzenlemesi, yollarımız, alt yapısı ile birlikte binalarımızın fiziki imkanları ile birlikte tamamını tamamlamış olacağız. Biz terörden mağdur olan insanlarımızın o mağduriyetini en hızlı şekliyle gidermek istiyoruz. Terörden zarar görmüş insanlarımızın o zararlarını en iyi şekliyle en güzel ortamlarda gidermek istiyoruz. Bu süreçte insanımızın toplu iğne kadar da zararı varsa onun karşılamasını yaptık. Zararlarını, eşya zararlarını, ev zararlarını, iş yeri zararlarını ve diğer zararlarının tamamı ödenme aşamasına geldik. Evlerle ilgili de bu 3 bin 63 konutumuzun son temellerini atıyoruz. Yıl sonu itibariyle de tamamlamış olacağız. Bu evleri yaparken metrekaresi kaçsa, insanımızın toprak evi olsa ve o ev ağır hasarlı duruma gelmişse, terörden zarar görmüşse kaç metrekareyse bir fark ödemeden en konforlu, en modern şekliyle insanımıza sunuyoruz. Herhangi bir ilave fiyat ödemeyecek. Burada sadece binalarımız olmayacak. Önümüzdeki günlerde bunların okulların, diğer ihtiyaçlarının ihale süreçlerini başlattık. Buradan çıkan insanımız camisi yanında, taziye evleri yanında, parkı, bahçesi yanında, iş yerleri, çarşısı yanında, okulu, sağlık evi her şeyi bitmiş vaziyette biz inşallah yıl sonu bütün sosyal alanlarını bitirmiş vaziyette insanlarımızı buraya yerleştirmiş olacağız. Firmalarımızdan işi en hızlı şekliyle yürütmelerini istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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