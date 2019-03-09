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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksekova caddelerinde ışıklandırma çalışmaları devam ediyor

Yüksekova caddelerinde ışıklandırma çalışmaları devam ediyor

genel görüntü

Opel İpekyolu 

-ters laleden görüntü
-ışıklandırmalardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde caddelerde belediye tarafında yapılan ışıklandırmalar ters lale sembolü ilçeye renk kattı. Yüksekova ilçesinde belediyle tarafından caddelerde yapılan ışıklandırma çalışmaları vatandaşların beğenisini topladı. İpekyolu, Cengiz Topel Caddesi ile Şemdinli yol boyu yapılan ışıklandırma ile İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi’nin ortasına konulan yörenin sembolü ters lale ilçeye renk kattı.
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