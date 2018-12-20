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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yüksekova beyaza büründü

Yüksekova beyaza büründü

Çarşı merkezi

Karla Mücadele Kar Yağışı Irak 

-Vatandaşın iş yerinin önünü temizlemesi
-Röportaj
-Genel ve detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede günlerdir etkili olan soğuk hava, bugün öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezindeki esnaflar iş yerlerinin önünü temizlerken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüşün yaşandığı kentte, kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey ve Kuzeydoğudan hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıkları Van 1, Bitlis 1, Muş 4 ve Hakkâri’de eksi 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 6, Bitlis 4, Muş 6 ve Hakkâri’de 4 derece olması bekleniyor” denildi.
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