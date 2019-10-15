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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Yüksekova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Remziye Yaşar Ankara’da gözaltına alındı

Yüksekova Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Remziye Yaşar Ankara’da gözaltına alındı

Genel görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-Belediyeden görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

– Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ile Başkan Yardımcısı İrfan Sarı gözaltına alındı.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Başkan Yardımcısı İrfan Sarı evinde, Belediye Başkanı Remziye Yaşar ise Ankara’da gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında arama yapılarken, gözaltına alınan Sarı ise emniyete götürüldü. Belediye önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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