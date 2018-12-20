Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Elmas, AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı - ANKARA Haberi
- AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması - Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın fotoğrafları seçmesi ve fotoğrafları oylamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Elmas, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.Elmas, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Gazze'deki sorunların ve ablukanın yıllardır devam ettiğine dikkati çeken Elmas, her koşulda mücadeleyi simgelediği için oyunu bu fotoğraftan yana kullandığını belirtti. "Yaşam" kategorisinde tercihini, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullanan Elmas, "Hayvan sevgisini yansıtan bu fotoğrafın taşıdığı anlam çok hoşuma gitti." dedi. Elmas, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" adlı fotoğrafına oy vererek, "Bir Fenerbahçeli olarak bu fotoğrafa oy vermek istedim." ifadesini kullandı.