Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Elmas, AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı - ANKARA Haberi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Elmas, AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylamasına katıldı - ANKARA Haberi

- AA'nın ''Yılın Fotoğrafları'' oylaması - Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın fotoğrafları seçmesi ve fotoğrafları oylamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Elmas, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.Elmas, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Gazze'deki sorunların ve ablukanın yıllardır devam ettiğine dikkati çeken Elmas, her koşulda mücadeleyi simgelediği için oyunu bu fotoğraftan yana kullandığını belirtti.
"Yaşam" kategorisinde tercihini, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğrafından yana kullanan Elmas, "Hayvan sevgisini yansıtan bu fotoğrafın taşıdığı anlam çok hoşuma gitti." dedi.
Elmas, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" adlı fotoğrafına oy vererek, "Bir Fenerbahçeli olarak bu fotoğrafa oy vermek istedim." ifadesini kullandı.

Muhabir İlham Allah Gori 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı