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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksek'ten düşen hasta 4 saatte hastaneye kaldırıldı

Yüksek'ten düşen hasta 4 saatte hastaneye kaldırıldı

İş makineleri

İlk Müdahale Hastane Karla Mücadele Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Ambulans
-Yaralıyı almaları

( VAN ) VAN

- Van’ın Çatak yüksekten düşerek yaralanan bir kişi, 4 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı. Van’ın Çatak ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan hastanın yardımına Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Çatak ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı Mahallesi’nde düşerek kolu ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Zeki Koyun isimli vatandaş, 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalleye ulaşamayan ekipler, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ambulansın bulunduğu alana giden ekipler yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen 4 saatlik bir çalışma ile mahalleye ulaştı. Mahallede ilk müdahalesi yapılan Zeki Koyun isimli vatandaş daha sonra Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeki Koyun adlı vatandaşın Diyarbakır’dan aldığı samanı kamyondan boşalttığı sırada düşerek yaralandı.
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