Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın Video

Yüksek Seçim Kurulu deposunda yangın Video

Binadan görüntü

Polis Nadan Irak Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Depodan dumanların yükselmesi
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınırken, depodaki kağıt yığınları yandı. Olay, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yüksek Seçim Kurulunun depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depo içerisinde bulunan kağıt yığınlarının tutuşması sonucu alevler depoyu sardı. Binadan çıkan dumanları görenler, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çağrı üzerine gelen Başkent Elektirk ekipleri, binanın sigortalarını devre dışı bıraktı. Yanan depoda inceleme yapan polis ve bina görevlileri, yanan malzemeleri teşhis etti. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı