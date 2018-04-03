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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Yüksek Seçim Kurulu binasında yangın - ANKARA Video

Yüksek Seçim Kurulu binasında yangın - ANKARA Video

- YSK binasında yangın - İtfaiye ekiplerinin YSK binası önünde bekleyişi - Ekiplerin YSK binasının bodrum katında çıkan yangına müdahale etmesiYüksek Seçim Kurulu binasında yangın - Binanın bodrum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) binasının bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'ndeki binanın bodrum katından yoğun duman çıktığını gören güvenlik görevlileri itfaiyeye durumu bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu sırada bodrum katından yükselen yoğun duman binanın giriş katını etkisi altına aldı.Kazan dairesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.Hasara yol açan yangında, yasal saklama süresi sona eren ve YSK tarafından imha edilmesi kararı alınan 2007 yılına ait evrakın bir bölümünün tahrip olduğu öğrenildi.

Bild Kazan Dairesi Yükselen Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

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