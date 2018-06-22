Yüksek kesimlerde şiddetli yağış - MERSİN

: - Sel beklentisi nedeniyle Alata deresinin görüntüsü - Köprü üzerindeki vatandaşları zabıtanın indirmesi - Zabıtanın selin geleceği dere yatağına bakması - Sel sularının Erdemli Alata Deresinden odun parçaları ile gelmesi - Selin gelişi ve vatandaşlardan görüntü - Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri köprü köprünün tıkanmaması için çalışma yapması - Selin denizle buluşması - Zabıtanın araçtan anons yapması - Sel ile gelen tomruk ve odun parçalarının denizden toplanması - Sahilden genel görüntüler Mersin 'de yüksek kesimlerde şiddetli yağış - Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerindeki şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta dağ eteklerinde yer alan Toros ve Sorgun mahallelerinde şiddetli yağmur Alata Deresi'nin debisini yükseltti. Mersin Büyükşehir ve Erdemli Belediyesi ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derenin kent merkezinden geçtiği bölümlerde yer alan 2'si yayalar için toplam 5 köprüde tedbir aldı.Derelerden taşınan bazı ağaçlar denize ulaşırken bazı vatandaşların ağaç parçalarını toplayarak götürdükleri görüldü. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, şiddetli yağış sırasında herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını bildirdi.