Yüksek kesimlerde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor - MUŞ
- Doğu Anadolu'da kış - 80 haneli Yukarı Yongalı köyü - Köyden ve karın etkili olduğu yerlerden detaylar - Vatandaşlardan Yusuf Keser ile röportaj - Kartopu savaşı yapan çocuklarDoğu Anadolu'da kış - Meteoroloji, Bitlis, Muş , Van ve Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yaptı - Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve heyelan nedeniyle 3 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorBİTLİS (AA) - Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, kar, tipi ve heyelan nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamadığını belirtti. Kurtkan, bu yolların açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan tüm yolların ulaşıma açıldığı belirtildi. - Muş Muş 'ta yüksek kesimlerdeki köylerde etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Yukarı Yongalı köyünde vatandaşlar, kar nedeniyle meralara gönderemedikleri hayvanlarını yaz aylarında biriktirdikleri otlarla beslemeye başladı. Vatandaşlardan Yusuf Keser, yaklaşık 20 gün önce köylerine kar yağdığını belirterek, hayvanlarına kar üstünde günde 2 kez ot ve saman verdiğini söyledi.
Köye çok fazla kar yağdığını ifade eden Keser, "Şu an yaklaşık 40 santimetre kar var. Ovada hayvanlar meralarda otlarken biz kar üstünde yem veriyoruz." dedi. Vatandaşların kar nedeniyle güçlük çektiği köyde, çocuklar kar topu oynayarak eğlendi.Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yetkililer, Yüksekova'dan Van ve Hakkari'ye giden sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. - Bölge genelinde kar bekleniyorMeteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Gece en düşük sıcaklık Van ve Bitlis'te 1, Muş 'ta 4, Hakkari'de sıfırın altında 1 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van ve Muş 'ta 6, Bitlis ve Hakkari'de 4 derece olacak.Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.