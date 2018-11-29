Yüksek kesimler kar etkili oluyor - KIRKLARELİ

- Kar yağışından genel ve detay görüntüler Kırklareli 'nde kar etkili oluyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nin yüksek kesimlerinde kar, etkisini sürdürüyor.Bölgede dün etkili olan sağanak yerini gece saatlerinde Demirköy, Kofçaz ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kara bıraktı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 9, Mahya Tepe mevkisinde 16, Kofçaz ilçesinde 8, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 4 santimetreye ulaştı.Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.