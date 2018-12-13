Yüksek Hızlı Tren üst geçide çarptı: 2 vagonu devrildi Video



- Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yarıların kurtarma çalışmaları sürüyor.

