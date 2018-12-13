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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek Hızlı Tren üst geçide çarptı: 2 vagonu devrildi Video

Yüksek Hızlı Tren üst geçide çarptı: 2 vagonu devrildi Video

Yarılıların kurtarma çalışmaları

( ANKARA )- Yarıların kurtarma çalışmaları sürüyor ANKARA

Vagon 


- Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarpması sonucu iki vagonu devrildi. bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Yarıların kurtarma çalışmaları sürüyor.
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