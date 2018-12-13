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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek Hızlı Tren kazası - Enkaz kaldırma çalışmaları - ANKARA

Yüksek Hızlı Tren kazası - Enkaz kaldırma çalışmaları - ANKARA

- Enkaz kaldırma çalışmalarından detay - Kaza yerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor - TCDD'nin yürüttüğü çalışmalar sonrasında kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak, başka bir alana taşındı - İstasyonun bulunduğu üst geçitin parçalarının bazı bölümleri de kaldırıldıANKARA (AA) - Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz lokomotifinin çarpıştığı Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda enkazın kaldırılmasına devam ediliyor.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD), yürüttüğü çalışmalar sonrasında kılavuz lokomotifi, olay yerinden kaldırılarak başka bir alana taşındı, istasyonun bulunduğu üst geçitin parçalarının bazı bölümleri de alındı.Öte yandan, YHT'nin enkazının kaldırılması için de vinçlerle yapılan çalışmalara ağırlık veriliyor.Olay yerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile sağlık görevlileri de bulunuyor.Kaza bölgesinde polis ekipleri de bekletiliyor.

Polis Üst Geçit Gesi Polis Ekipleri Trol 

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