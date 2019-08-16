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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Yüksek hesaba kızıp kafeye molotof atan şahıs kamerada

Yüksek hesaba kızıp kafeye molotof atan şahıs kamerada

Güvenlik kamera görüntüleri

Güvenlik Kamerası Ek Hesap Polis Ekipleri Saldırı Molotof Kokteyli 

-şahsın görüntüsü
-Kaçma anı
-kafenin yanması

( İSTANBUL )- Kadıköy'de ilginç olay İSTANBUL

- Kadıköy'de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen şahıs, molotofla bara saldırdı. Ancak şahsın attığı molotof başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olay gece 00.30 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden şahıs hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı. Ardından bardan çıkan şahıs bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlık barın yanındaki kafeye isabet etti. Şahıs olay sonrası kaçarken, polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi.

Öte yandan şahsın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs molotof kokteyli atarak koşarak bölgeden uzaklaşıyor.
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