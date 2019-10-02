Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yüksek gerilim hattına kapılan 4 çocuk babası hayatını kaybetti İzle

Yüksek gerilim hattına kapılan 4 çocuk babası hayatını kaybetti İzle

Gercüş Devlet Hastanesi'ne getirilen Şehmus Doksal

İlk Müdahale Yüksek Gerilim Hattı Hastane Yüksek Gerilim Sağlık Ekipleri 

-ambulans görüntüsü
-hastanenin önündeki görüntüler
-Şehmus Doksal'ın fotoğrafı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde iki katlı binanın damını boyadığı sırada yüksek gerilim hattına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.Edinen bilgilere göre, Kayapınar beldesi Yeşilyurt Mahallesi’nde 2 katlı tekstil binasının damını boyayan Şehmus Doksal (38), yüksek gerilim hattına kapılarak sert zemine çakıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Doksal, yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine nakledildi. 4 çocuk babası Şehmus Doksal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı