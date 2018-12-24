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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yüksek gerilim hattı önce yandı sonra böyle patladı

Yüksek gerilim hattı önce yandı sonra böyle patladı

Kablolarin yanma ve patlatma anı

( DENİZLİ )- Yaşananlar cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı DENİZLİ

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi Cep Telefonu 


- Denizli’de bir yüksek gerilim hattından geçen kablolar önce yandı daha sonra büyük bir gürültü ile patladı. Yangın ve patlama ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir yüksek gerlim hattında sesler geldiğini gören bir vatandaş cep telefonuna sarılarak kayda başladı.
Bu sırada tellerden bir anda alevler çıkmaya başladı.
Kısa bir süre sonra ise yanana tellerde hayli yüksek sesli bir patlama yaşandı. Çevredekilerin korku dolu bakışları altında yaşanan olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangın ve patlama anı ise cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Olayın ardından bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi ise gerekli müdahaleleri yaptı. (GC-
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