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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Yüksek fiyat limon üreticisini muza yöneltti - MERSİN İzle

Yüksek fiyat limon üreticisini muza yöneltti - MERSİN İzle

- Muz seralarından görüntüler - Muz görüntüleri - Muzların kesilip yıkanması ve paketlenmesi - Omzunda muz taşıyan üretici - Muz sarartma tesisinden görüntüler - Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportaj - Muz üreticisi Ercan Aktan ve Mesut Bali ile röportajMERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Türkiye'nin limon üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Mersin 'in Erdemli ilçesinde, son yıllarda limon fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve muzun daha yüksek gelir sağlaması nedeniyle bazı üreticiler limon bahçelerini söküp yerine muz seraları kurdu.Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdemli ilçesinin "limonun başkenti" olduğunu söyledi.

İlçenin limon üretimi ve ihracında büyük rol üstlendiğini dile getiren Şahin, Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 65'e yakınının Erdemli'den karşılandığını bildirdi.Şahin, son yıllarda ise ilçedeki bazı çiftçilerin muzun daha iyi para etmesi nedeniyle üretimde tercih değişikliği yaptığını belirterek, "İyi para etmesinden dolayı çiftçilerimiz muza yöneliyor. Çiftçilerimiz limon bahçelerini söküp yerine muz seraları yapıyor. İlçemizde bin 500 dönüm civarında muz serası mevcut. Rekolte de dönüm başı yaklaşık 8 ton civarında." dedi.
Şahin, adını yetiştirdiği üründen alan Limonlu Mahallesi'nde de bahçelerin sökülüp muz seralarına dönüştürüldüğünü aktardı.İlçede yetiştirilen muzun çok kaliteli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:"İthal muzlara göre çok daha iyi. Biz limonun yanında alternatif olarak muz, avokado gibi ürünlerin de yetiştirilmesini öneriyoruz. Erdemli'de şu anda en revaçta olan ürün muz. Limonun fiyatının her yıl aynı olmamasından dolayı çiftçilerimizin bu ürüne yönelişleri var. Muz dalında 4 - 4,5 lira civarında alıcı buluyor ancak pazarda 7 liraya satılıyor."Şahin, ilçede üretilen muzun piyasada "Lamas muzu" veya "Erdemli muzu" adıyla satıldığını da sözlerine ekledi. - "Limonun merkezi muzun merkezi oldu"Muz üreticisi Ercan Aktan da Erdemli'de limona alternatif olarak muz serası kurduklarını söyledi.

Üreticilerin limon bahçelerinin yerine muz seralarına yöneldiğini anlatan Aktan, "Domates, limon bugünlerde çok ucuza gidiyor. 'Anamur muzunu burada da yetiştiririz.' dedik ve başarılı olduk. Dönüm başı 8 ton muz üretimimiz var. Dönümde ortalama 15 - 20 bin lira getirisi var. Muzdan çok memnunuz ve üretim her geçen gün artıyor." dedi.
Mesut Bali de uzun yıllar boyunca muz yetiştirdiğini, birkaç yıl önce de Erdemli'de muz serası kurduğunu belirtti.
Muz üretiminin Limonlu Mahallesi'nde ağırlık kazandığını dile getiren Bali, "Şu an üretimimiz çok iyi ve her geçen gün artıyor. Limonun merkezi muzun merkezi oldu. Lamas limonuydu şimdi Lamas muzu diyoruz. Biz kaliteyi yakaladık. Fiyatlarımız şu an kilogramı dalında 4 - 4,5 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Ali İl Asad Bild Muhabir Başkent 

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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