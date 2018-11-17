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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yüksek dozda uyuşturucu ölümüne neden oldu

Yüksek dozda uyuşturucu ölümüne neden oldu

Adli tıp detayı

Polis Uyuşturucu Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin getirilişi
-Mehmet Nuri T.'nin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 37 yaşındaki Mehmet Nuri T. yüksek dozda aldığı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Olay Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Çakmak Mahallesinde meydana geldi. 37 yaşındaki Mehmet Nuri T. yüksek dozda aldığı uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Mehmet Nuri T.’nin cansız bedenini annesi fark etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenaze burada yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
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