Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

ARŞİV

( MANİSA ) MANİSA

Acil Servis 112 Acil Servis Yük Treni Yaşlı Adam Ameliyat 


- Manisa’da raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama tren çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülüğü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aliağa Biçerova'dan gelerek Manisa üzerinden Kemalpaşa'ya giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik bulunmayan yaşlı bir adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan kimliği belirsiz yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı