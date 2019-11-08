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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Yük treninin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

- Tren raylarında polis ekiplerinin çalışmalarından detay

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-- Tren rayları üzerine yaşlı adamın kasketi ve ayakkabısından detaylar
-- Yaşlı adama sağlık ekiplerinin müdahalesinden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da raylardan geçmeye çalışan yaşlı adama yük treni çarptı. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Şehzadeler ilçesi Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı yakınlarından geçen tren rayları üzerinde meydana geldi. İzmir yönünden Balıkesir istikametine giden yük treni, rayların üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı adama çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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