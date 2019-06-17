Yük treninin çarptığı kişi öldü - NİĞDE

- Ekiplerin olay yeri incelemesi yapmasıNİĞDE (AA) - Niğde 'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Tunahan Bulun'a (22) Selçuk Mahallesi'nde yük treni çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaşamını yitiren gencin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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