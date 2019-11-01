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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Yük trenin çarptığı kişi ağır yaralandı İzle

Yük trenin çarptığı kişi ağır yaralandı İzle

Yaralının vinç yardımıyla köprüden indirilmesi

Polis İtfaiye Aracı Yük Treni Makinist Sağlık Ekipleri 

-Yaralının sedyedeki görüntüsü
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidişi
-Demirköprüden genel görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA -EK) ADANA

- Adana’da yük trenin çarptığı kişi ağır yaralandı. Demirköprü üzerinde meydana gelen kazada yaralı sedyeye bindirildikten sonra itfaiye vinci ile aşağı indirilerek ambulansa bindirildi.Kaza, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan demir yolu olan tarihi Demirköprü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istasyondan yola çıkan yük treni, Demirköprü üzerine geldiğinde, köprüde bulunan bir kişiye çarptı. Trenin makinisti durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı köprü üzerinden alamayacağı için durum itfaiye ekiplerine bildirdi.İtfaiye sedyeyi vince bağlayıp yaralıyı köpründen indirdiKısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, köprü üzerine çıktı. Önce yaralı şahsı sedyeye bindirdi. Ardından sedyeyi itfaiye aracının vincine bağlayarak köprüden indirdi. İsmi öğrenilemeyen yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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