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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yük treni raydan çıktı - ERZİNCAN Video

Yük treni raydan çıktı - ERZİNCAN Video

- Kaza yerine gelen kurtarma araçları - Raydan çıkan trenin vagonları - Toprak kayması olan alan ve raylarERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Üzümlü ilçesinde toprak kayması nedeniyle raydan çıkan yük treninde hasar oluştu.Kars - Mersin seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait buğday ve hurda yüklü 43435 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında ilçenin Soğuksu mevkisinde toprak kayması yaşandı.Bu nedenle raylarda oluşan hasar nedeniyle makinistliğini Erol Cebeci ile Serkan Yılmaz'ın yaptığı trenin lokomotif bölümü raydan çıkıp kısmen yan yattı.Cebeci ile Yılmaz'ın yara almadan atlattığı olayda trenin lokomotif bölümünde hasar oluştu.Kazanın ardından olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekiplerin trenin raydan çıkan bölümünü kurtarmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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