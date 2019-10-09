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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı - KÜTAHYA

Yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı - KÜTAHYA

- Kamyonete çarpan trenden görüntüler - Trenin çarptığı kamyonetten görüntüler - Rapor tutan trafik polisi ekiplerinden görüntü - Trenin çarptığı kamyonetin olay yerinden uzaklaştırılma çalışmaları - Hemzemin geçit uyarı tabelalarından görüntüler - Kamyonetten detaylarKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı.Makinist Y.Ö'nün kullandığı 24274 sefer sayılı Tavşanlı - Eskişehir seferini yapan yük treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü Gencer ile aynı araçta bulunan Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Gencer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis Hemzemin Geçit Yük Treni Trafik Polisi Polis Ekipleri 

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