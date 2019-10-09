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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Yük treni kamyonete çarptı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Hemzemin Geçit Yük Treni Makinist Polis Ekipleri 

-Trenden görüntü
-Kamyonetten görüntü
-Görevlilerden görüntü

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, makinist Yakup Özkul idaresindeki DE 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Kütahya seferini yapan yük treni, Kütahya Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer'in idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kadir Gencer ve kamyonetteki Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, makinist gözaltına alındı.
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