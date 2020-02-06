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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yük treni bariyerleri kıran ekmek kamyonetini biçti... Dehşet anları kamerada

Yük treni bariyerleri kıran ekmek kamyonetini biçti... Dehşet anları kamerada

-Kaza anı

( AFYON KARAHİSAR)- Bariyerleri kırıp geçmeye çalıştığı sırada tren çarptı- Yük terini ekmek kamyonetini metrelerce sürükledi AFYON KARAHİSAR

Hastane Hemzemin Geçit Tren Rayları Yük Treni Karahisar 


- Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar’da meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Ekmek dağıtımı yapan Uğur Çankaya yönetiminde 03 PT 378 plakalı kamyonet, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O esnada aracın tamda tren raylarının ortasında durduğu sırada tren yolundan geçiş yapan 44015 sefer sayılı yük treni kamyonete çarptı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Uğur Çankaya, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yük terinin kamyoneti metrelerce sürüklediği görüldü.

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