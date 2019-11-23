Yük taşımacılığı, 2020 yılında denetim altına alınacak

-DAİRE BAŞKANI MEHMET ÖZBEY RÖPORTAJ

-UND YÜKSEK İSTİŞARE BAŞKANI RÖPORTAJ



( BOLU - ÖZEL)- U-ETDS sistemiyle, yük ve yolcu taşımacılığında kaçakçılık ortadan kalkacak BOLU



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Özbey, yük taşımacılığında 2020 yılı itibariyle uygulamaya geçecek olan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’yle, taşımacılığın tamamen kontrol altına alınacağını söyledi.



Bolu’da, Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Özbey, Uluslararası Nakliyeciler Derneği temsilcileri, ulusal ve uluslararası yük ve yolcutaşımacılığı yapan nakliye firmaları yetkilileri katıldı.

Taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik olarak gerçek zamanlı takibi, değerlendirilmesi ve denetimi imkanlarının sağlanacağı U-ETDS sisteminin kapsamlı olarak anlatıldığı toplantıda, firma temsilcilerinin soruları da cevaplandı. “Yolcu taşımacılığı kontrol altına” Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı Mehmet Özbey, sistemin amacının kontrol altına almak olduğunu belirterek, “Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi tanıtım toplantısı yapıyoruz. 2019 yılında yolcu girişleri bu kapsamda yapılmakta. Türkiye’deki yolcu taşımacılığı şuanda kontrol altına alınmış durumda. Buradaki en büyük amaç kontrol altına almak, disiplinize etmek. Kaçak ve yetkisiz çalışan firmaları tespit edip yetki sahibi, vergi veren, personel çalıştıran firmalarımızın daha fazla kazanım elde etmesini sağlamak” dedi.

“Yetkisiz olan firmalar tespit edilecek” Sistemin yük taşımacılığında da yılsonu itibariyle zorunlu olacağını ifade eden Özbey, “Yılsonu itibariyle yük taşımacılığında da bilgi girişi aynı şekilde yapılacak. Buradaki amaç da aynı şekilde taşımacılarımıza daha fazla para kazanmalarına imkan sağlamak. Yetkisiz olan firmalarımızı tespit ederek kapsam dışına çıkarmak. Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığını kontrol altına almak. Mesala yolcu taşımacılığında şuanda bir noktadan diğer noktaya giden yolcu emniyet ve istihbarat birimlerimiz tarafından zamanında operasyon yapılabilmekte. Özellikle terör suçlarında çok ciddi anlamda bu sistemin faydası var. Buradaki başka bir amaç da ülkemiz içerisinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığında durumumuz nedir, hangi aşamadayız, başka hangi tedbirleri almamız gerekiyor, bununla ilgili nakliyecilerimizle istişare ediyoruz” şeklinde konuştu.

Nakliye firmalarının sistemi nasıl kullanacağına dair de bilgiler veren Özbey, “Sistem hem e-devlet üzerinden bilgi girişini kabul ediyor. Hem firmalarımızın kendilerinin aldıkları web sistemi bizim bakanlığımızla entegre edilecek sistemle yürütülecek. Üçüncü olarak da şuanda tamamen bitiremediğimiz bir mobil uygulamamız olacak. Bu mobil uygulama cep telefonlarına indirilerek rahat bir şekilde bilgi girişleri burada yapılabilecektir” ifadelerini kullandı. “Artıları ve eksileri olduğunu düşünüyoruz” Toplantıya katılan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ömer Gülen, sistemle ilgili endişeleri olduğunu belirterek, “Sektöre kazandırılmaya çalışılan bu sistemin artıları ve eksileri olduğunu düşünüyorum. Daha tam oturmamış bir yapıya sahip olduğunu, sektörü tam anlamda ifade edip ihtiyaçlarını karşılayacak boyutlarda bir yapıya kavuşmadığını düşünüyoruz” dedi.





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