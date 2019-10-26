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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Yük sınırını aşan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada İzle

Kamyonetten görüntü

Kamera 

-Kağıt ve karton yüklü kamyonet

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet, görenleri şaşırttı. Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 MA 541 plakalı kamyonet kasasındaki fazla yük nedeniyle trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kamyonetin kasasındaki karton ve torbaların aşırı yükle seyretmesi olası kazaya sebebiyet verirken, bir süre yoluna devam eden kamyonet daha sonra gözden kayboldu.
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