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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Yük dolu minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yük dolu minibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Genç Kız Ticari Araç Direksiyon 

-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) - 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti ESKİŞEHİR

- Eskişehir'in İnönü ilçesinde hafif ticari arasın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Eskişehir-İnönü karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sedat T. (22) idaresindeki 03 BR 663 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde bulunan Aslı Çolak (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sedat T. ise yaralandı. Sedat T. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta bulunan eşyalar ise çevreye savruldu.
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