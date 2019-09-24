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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Yük asansörüyle duvar arasına sıkışarak ölen çocuk toprağa verildi - DENİZLİ

Yük asansörüyle duvar arasına sıkışarak ölen çocuk toprağa verildi - DENİZLİ

- Caminin dış genel planı - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınmasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde bir pastanenin yük asansörüyle duvar arasına sıkışarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Hayatını kaybeden Davut Ulaş Kayacan'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerin ardından Asri Mezarlığa getirildi.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.Kayacan'ın babası Mehmet Kayacan, basın mensuplarının sorusu üzerine, iş yeri hakkında şikayette bulunmadığını söyledi.

- OlayŞemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki bir pastanede çalışan 14 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, dün, depoya malzeme indirmek için bindiği yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden pastane personeli asansörü durdurmuş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kayacan'ı sıkıştığı yerden çıkartmıştı.112 Acil Servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayacan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Yük Asansörü Cenaze Basın Mensupları 

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