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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü - DENİZLİ

Yük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk öldü - DENİZLİ

polis ekipleri detayitfaiye ekipleri detayYük asansörü ile duvar arasına sıkışan çocuk öldüDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde bir pastanenin yük asansörü ile duvar arasına sıkışan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.Şemikler Mahallesi 3073 Sokak'taki bir pastanede çalışan 14 yaşındaki Davut Ulaş Kayacan, depoya malzeme indirmek için bindiği yük asansörüyle duvar arasına sıkıştı. Durumu fark eden pastane personeli asansörü durdurdu.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kayacan'ı sıkıştığı yerden çıkardı.112 Acil Servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayacan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Polis Yük Asansörü Bild Polis Ekipleri 

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