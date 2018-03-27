Yufka yaparak kazandığı 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - KONYA
- Emine Çolaktat'ın kampanya ile ilgili sosyal medyada paylaşımı yapılan cep telefonundan çekilen görüntü - Poşet içerisindeki toplanan paraların banka şubesinde görevliye teslimi - Paraların makinede sayımı - Emine Çolaktat ile röportaj - Çolaktat'ın bankadan çıkışıYufka yaparak kazandığı 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Çolaktat, başlattığı kampanya kapsamında komşularıyla yaptığı yufka ekmeklerin satışından elde ettiği 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı - Çolaktat: - "Amacım Mehmetçik'in arkasında olduğumuzu hissettirmekti. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun, var olsun"KONYA (AA) - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Emine Çolaktat, başlattığı kampanya kapsamında komşularıyla yaptığı yufka ekmeklerin satışından elde ettiği 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Çolaktat, Mehmetçik'e destek olmak için 3 gün süren bir kampanya başlattı. Yufka ekmek yaparak satışından gelir elde etmeyi hedefleyen Çolaktat'ın kampanyasına komşuları da destek verdi.Çolaktat, komşularının da desteğiyle yaptıkları yufka ekmekleri, pazar yerinde ve çarşıda gezerek satışa sundu. Esnafın da desteğiyle 3 gün içinde yufka ekmek satışından 15 bin 805 lira gelir elde eden Çolaktat, biriktirdiği parayı ilçe merkezindeki bir banka şubesine giderek Mehmetçik Vakfı'nın ilgili hesabına yatırdı.Çolaktat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı "Önce vatan" diyerek vatanın ve devletin bütünlüğü, milletin birliği, Mehmetçik'in sağlığı için başlattığını söyledi.
Yufka ekmek yaparak başlattığı kampanyaya halkın büyük destek verdiğini ifade eden Çolaktat, şunları söyledi:"Ben de her Türk gibi vatanımı, devletimi, ordumu, milletimi çok seven bir insanım. Onlar olmasa biz böyle güzel yaşayamayız. İçimden böyle bir kampanya başlatmak geçiyordum. Bir anda kalktım ve başlattım. Komşularımızın da verdiği destekle bu işe yufka ekmek yaparak başladım. Evleri ve iş yerlerini gezerek satışını gerçekleştirdiğimiz ekmeklerden elde ettiğimiz gelir üç günde 15 bin 805 liraya ulaştı. Bu paraları askerimize destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na göndermek için ilçe merkezine geldim. Amacım Mehmetçik'in arkasında olduğumuzu hissettirmekti. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun, var olsun."Çolaktat, kampanya kapsamında 13 çuval un kullandıklarını kaydederek "Beyşehir'den Mehmetçik'e selam gönderiyorum. Allah'ım onları bir an önce sevdiklerine kavuştursun, inşallah burunları kanamasın. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. Ordumuz devamlı muzaffer olsun." dedi.