Yufka paketi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı - AYDIN
- Adliyeden detay - Şüphelinin adliyeden çıkış görüntüleriYufka paketi içerisinde uyuşturucu sevkiyatı - Aydın 'da yufka paketlerinin arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ile yakalanan kişi tutuklandıAYDIN (AA) - Aydın 'da, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şehir çıkışındaki kontrol noktasında şüphelenilen bir otomobili durdurdu.Narkotik köpeği Çayra'nın da katıldığı aramada, otomobilin bagajında yufka paketleri arasında gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 500 gram metamfetamin ve 100 gram skunk bulundu.Gözaltına alınan sürücü Ö.S, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.