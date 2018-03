Yufka ekmek satarak kazandığı 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı Haberi

-Emine Çolaktat’ın banka şubesi önünde gazetecilere açıklaması

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Emine Çolaktat, 3 gün boyunca 13 çuval un kullanarak komşularıyla birlikte yaptığı yufka ekmekleri satarak elde ettiği 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde ikamet eden ve eşi emekli olan Emine Çolaktat, Türk Ordusu’nun Afrin’de gerçekleştirdiği harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından ikamet ettiği yerleşim merkezinde örnek bir davranış sergileyerek Mehmetçik için destek kampanyası başlattı. Emine Çolaktat’ın yufka ekmek yaparak satışından gelir elde etmeyi hedefleyen kampanyasına komşuları da destek verdi. Emine Çolaktat ve kendisine yardım eden kadınlarla birlikte bir yandan yufka ekmek yapmak için mesai yaparken, diğer yandan da yerleşim merkezinde ev ev, iş yeri iş yeri gezerek başlattığı kampanyaya destek istedi. Çolaktat, yaptığı yufka ekmekleri pazar yerinde de satışa sundu. Yufka ekmeği verdiği insanların gönlünden ne koparsa verdiği paralarla 15 bin 805 lira toplamayı başaran Çolaktat, biriktirdiği paraları ilçe merkezindeki bir banka şubesine gelerek Mehmetçik Vakfı’nın ilgili hesabına yatırdı. “Önce vatan” Emine Çolaktat, “önce vatan” diyerek başlattığı kampanya ile ilgili Türk vatanının, devletinin bütünlüğü, milletin birliği, Mehmetçiklerin sağlığı ve başta Afrin’de olmak üzere düzenlenen operasyon ve harekatlarda çarpışarak mücadele eden askerler için ekmek yaparak başlattığı kampanyaya tüm Üzümlü halkının destek verdiğini söyledi.



Çolaktat, “Eşim Bağ-Kur emeklisi. 59 yaşındayım ve çocuğum yok. Ben de her Türk gibi vatanımı, devletimi, ordumu, milletimi çok seven bir insanım. Mehmetçiğimiz için de çok duyarlı bir insanım, sürekli onlar için dua ederim. Onlar olmasa biz böyle güzel yaşayamayız. İçimden böyle bir kampanya başlatmak geçiyordum, bir anda kalktım ve başlattım. Komşularımızın da verdiği destekle bu işe yufka ekmek yaparak başladım. Ardından yaptığımız bu kampanyayı duyurabilmek için sosyal medya hesabı aracılığıyla da video görüntüleri paylaşımları yaptım. Evleri ve iş yerlerini gezerek satışını gerçekleştirdiğimiz ekmeklerden elde ettiğimiz gelir kısa sürede 16 bin liraya ulaştı. Bu paraları ise Afrin’de mücadele eden askerimize destek amacıyla Mehmetçik Vakfına göndermek için ilçemiz merkezine geldim. Amacım, Mehmetçiğimiz arkalarında olduğumuzu bilsinler, buydu. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun, var olsun. Bu başlattığım kampanyada destek veren herkese teşekkür ediyorum. Mahallemiz insanları çok duyarlı insanlar, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

“Banka dekontunu sosyal medya hesabımdan paylaştım herkes görsün diye" Emine Çolaktat, kampanyayı gören Üzümlü Mahallesi insanının da adeta kendisine destek vermek için yarışa girdiğini anlatarak, “Mahalle sakinlerimiz ‘çok iyi bir kampanya yaptınız, kimse böyle bir şey yapmadı şimdiye kadar. Bizim içimizde de böyle insanlar var mı?’ diyerek şaşırdılar. Böyle bir kampanyaya öncülük yaptığım için teşekkür ettiler. Bu kampanya kapsamında 13 çuval un kullandık. 15 bin 805 lirayı Mehmetçik Vakfı’na yatırdıktan sonra dekontunu da sosyal medya hesabımdan paylaştım herkes görsün diye. Beyşehir’den tüm Mehmetçiğimize selam gönderiyorum. Allah’ım onları bir an önce sevdiklerine kavuştursun, inşallah burunları kanamasın, Allah’ım ayaklarına taş değdirmesin, devamlı muzaffer olsun Ordumuz. İnşallah Rabbim Müslümanların yanında olsun” diye konuştu.