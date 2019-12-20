Yücel Yılmaz: “Yaptığım espri cımbızlanarak siyasi malzeme yapılıyor” Video

-Başkan Yılmaz'ın tabuta omuz vermesi

-Başkan Yılmaz'ın Trabzonlular ve İmam Hatip Liseliler ile ilgili açıklaması



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin dönem açılışındaki panelde belediyeciliği anlatırken mizahi bir anlayışla kullandığı "Makam sahibi olmak için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli" şeklinde kurduğu cümlenin cımbızlanarak kullanıldığını söyledi.



Gençleri siyasete teşvik etmek amacıyla Trabzonluların siyasete ilgisinin onlara rehber olmasına örnek olarak bu sözü espri mahiyetinde kullandığını belirten Yücel Yılmaz, bu sözün çarpıtılarak kullanılmasının siyasetin cilvelerinden birisi olduğunu dile getirdi.Katıldığı bir cenaze namazının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Üniversite öğrencileriyle yaptığımız söyleşide Balıkesir’in değerlerini, Balıkesir insanının özelliklerini anlatırken, gençlerin siyasete girmelerini örneklendirirken bir espri mahiyetinde ‘Trabzonlular ve İmam Hatipliler bu işi iyi yapıyor’ manasında kurduğumuz cümle cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor. Ama bir bütün olarak verildiğinde zaten orada gençlerin alkışlaması, orada Trabzonlu gençlerin olması, üniversite çok kozmopolit bir yer, güzel bir söyleşimiz vardı. Ben çok güzel konulardan bahsettim Balıkesir ile ilgili. Fakat sadece o cümle çekilmiş. Biz Trabzonluların siyasete olan ilgilerini ve yaptıklarını biliyoruz. Bu ayıplanacak değil, takdir edilebilecek bir şey. İmam Hatipli gençlerimizin de kendilerini siyasete adamaları, bu konuda iş yapmalarını destekliyoruz. Benim de çalıştığım arkadaşlar var. Ama bu cümle cımbızlanarak, sanki biz buna karşıymışız gibi basında söylem söylenilmeye çalışılıyor. Olacak; bizde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gençlerimizi Trabzonlular gibi teşvik ediyoruz siyaset yapmaya. Bunda yadsınacak bir şey yok” diye konuştu.





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