Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yücel Yılmaz: “Yaptığım espri cımbızlanarak siyasi malzeme yapılıyor”

Yücel Yılmaz: “Yaptığım espri cımbızlanarak siyasi malzeme yapılıyor”

Başkan Yılmaz'ın cenaze namazından görüntüleri

Cenaze Cenaze Namazı Öğrenciler Kışla 

-Başkan Yılmaz'ın tabuta omuz vermesi
-Başkan Yılmaz'ın Trabzonlular ve İmam Hatip Liseliler ile ilgili açıklaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin dönem açılışındaki panelde belediyeciliği anlatırken mizahi bir anlayışla kullandığı "Makam sahibi olmak için ya Trabzonlu olacaksın ya da İmam Hatipli" şeklinde kurduğu cümlenin cımbızlanarak kullanıldığını söyledi.

Gençleri siyasete teşvik etmek amacıyla Trabzonluların siyasete ilgisinin onlara rehber olmasına örnek olarak bu sözü espri mahiyetinde kullandığını belirten Yücel Yılmaz, bu sözün çarpıtılarak kullanılmasının siyasetin cilvelerinden birisi olduğunu dile getirdi.Katıldığı bir cenaze namazının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Üniversite öğrencileriyle yaptığımız söyleşide Balıkesir’in değerlerini, Balıkesir insanının özelliklerini anlatırken, gençlerin siyasete girmelerini örneklendirirken bir espri mahiyetinde ‘Trabzonlular ve İmam Hatipliler bu işi iyi yapıyor’ manasında kurduğumuz cümle cımbızlanarak siyasetin cilvesi gereği bir eleştiriymiş gibi anlatılıyor. Ama bir bütün olarak verildiğinde zaten orada gençlerin alkışlaması, orada Trabzonlu gençlerin olması, üniversite çok kozmopolit bir yer, güzel bir söyleşimiz vardı. Ben çok güzel konulardan bahsettim Balıkesir ile ilgili. Fakat sadece o cümle çekilmiş. Biz Trabzonluların siyasete olan ilgilerini ve yaptıklarını biliyoruz. Bu ayıplanacak değil, takdir edilebilecek bir şey. İmam Hatipli gençlerimizin de kendilerini siyasete adamaları, bu konuda iş yapmalarını destekliyoruz. Benim de çalıştığım arkadaşlar var. Ama bu cümle cımbızlanarak, sanki biz buna karşıymışız gibi basında söylem söylenilmeye çalışılıyor. Olacak; bizde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gençlerimizi Trabzonlular gibi teşvik ediyoruz siyaset yapmaya. Bunda yadsınacak bir şey yok” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı