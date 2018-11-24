“Yücel’in Çiçekleri” filminin galası yapıldı İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Yönetmenliğini ve senaristliğini Cengiz Özkarabekir'in üstlendiği “Yücel’in Çiçekleri” filminin galası, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile Köy Enstitüleri’ni anlatan “Yücel’in Çiçekleri” adlı belgesel film seyirciyle buluştu. Yönetmenliğini ve senaristliğini Cengiz Özkarabekir'in üstlendiği Yücel’in Çiçekleri” filminin galası, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Film galası öncesinde Hasan Ali Yücel‘i, İsmail Hakkı Tonguç’u ve Köy Enstitüleri’ni anlatan 110 kareden oluşan sergi vatandaşların beğenisine sunuldu. Programda konuşan Hasan Ali Yücel’in torunu Ali Eronat konuşmasında duygulu anlar yaşadı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ile Köy Enstitüleri’ni anlatan “Yücel’in Çiçekleri” adlı belgesel film seyirciyle buluştu. Belgeselli her yaştan ilçe sakini ilgiyle izledi. “İyi ki öğretmenlerimiz bizi bugünlere taşıdılar” Gala öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yarın Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Hepimizin hayatında değerleri bambaşka. Hem ellerinden öpüyorum, hem de minnet duygularımı belirtmek istiyorum. İyi ki öğretmenlerimiz bizi bugünlere taşıdılar. Bugünü Köy Enstitüleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyılının en değerli eğitim olayıyla taçlandırmak istedik. Uzun süreli bir çalışmanın neticesini ve galasını hep birlikte yaşıyoruz. Büyük işler başaracak milletiz biz. Yeter ki doğru fırsatları olgunlaştıralım” dedi.

“Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri çok kırık bir aşk hikayesi gibidir” Duygulandığını belirten Hasan Ali Yücel’in Torunu Ali Eronat, “Bugün burada ailesinden ben ve eşim var. Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitüleri çok kırık bir aşk hikayesi gibidir. Eğer o kırık aşk hikayesinin bir kahramanı Hasan Ali Yücel, bir kahramanı İsmail Hakkı Tonguç ise, diğer bir kahramanı da Köy Enstitüleri öğretmenleridir. Çok duygulandım” dedi.



