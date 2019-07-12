YTB'den 15 Temmuz Gazisine anlamlı ziyaret

-- Çağ'ın açıklaması



( ANKARA ) ANKARA



- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 15 Temmuz Gazisi İhsan Çağ ve ailesini ziyaret etti. 15 Temmuz hain darbe girişimde Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilere karşı mücadele ederken gazi olan İhsan Çağ ’ı YTB ziyaret etti. 15 Temmuz Gazisi İhsan Çağ’ı ziyaret eden YTB personeli ve uluslararası öğrenciler Gazi İbrahim Çağ ve ailesiyle sohbet etti. İhsan Çağ’ı ziyarete eden uluslararası öğrenciler Gazi İhsan Çağ ile sohbet edip 15 Temmuz’da yaşananları dinlediler. Gazi İbrahim Çağ’ın çocukları ile vakit geçiren uluslararası öğrenciler yanlarından getirdikleri hediyeleri Gazi İbrahim Çağ’ın çocuklarına verdiler. 15 Temmuz’dan sonra tedavi süresinin devam ettiğini ve morali yüksek tuttuklarını belirten İhsan Çağ’ın babası İbrahim Çağ, “Moral bizde yüksektir. Vay şu niye böyle oldu yapmayız. Morali yüksek tutarız. Allah o günleri tekrar yaşatmasın”şeklinde konuştu.



