Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
YTB Başkanı Eren Kanada’da - TORONTO İzle

YTB Başkanı Eren Kanada’da - TORONTO İzle

- Genel görüntüler - Konuşmalardan detaylar - YTB Başkanı Eren'in konuşmasıYTB Başkanı Eren Kanada 'da - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: - "Yurt dışında yaşayan Türklerin en önemli sorunları, yeni neslin Türk dili ve kültürünü öğrenmesidir" - "Hazırladığımız projelerle bu sorunun olabildiğince hafifletilmesine katkıda bulunuyoruz"TORONTO (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, "Yurt dışında yaşayan Türklerin en önemli sorunları, yeni neslin Türk dili ve kültürünü öğrenmesidir. Hazırladığımız projelerle bu sorunun olabildiğince hafifletilmesine katkıda bulunuyoruz." dedi.
Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kanada 'nın Toronto kentine gelen Eren, beraberindeki heyet ile Boşnaklara ait cami ve toplum merkezini ziyaret etti.Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ve Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çiftçi ile başkonsoloslukta Türk toplumuna ait dernek ve vakıfların temsilcileriyle ayrı ayrı görüşen Eren, daha sonra Anadolu İslam Kültür Merkezi'ne geçerek burada yöneticilerle bir araya geldi.YTB Başkanı Eren'i "hoş geldiniz" diyerek karşılayan Anadolu İslam Kültür Merkezi Başkanı Asım Hoca, merkezlerinin Kanada 'da YTB ile ortak projeler hayata geçiren sivil toplum kuruluşlarından olduğunu söyledi.

Hoca, yeni dönemde de YTB destekli projelerle Türk ve diğer topluluklardan gençleri, programlara organize edeceklerini ifade etti.
- "YTB, yüzünü Türkiye'ye çeviren milletlerin kuruluşu"Eren, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgiler verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" açıklamasıyla yeniden ümitlenen mazlum milletlerin artık yüzlerini, seslerini dünyaya duyuran Türkiye'ye çevirdiğini anlatan Eren, şunları kaydetti:"YTB de yüzünü Türkiye'ye çeviren milletlerin kuruluşudur. Yurt dışında yaşayan Türklerin en önemli sorunları, yeni neslin Türk dili ve kültürünü öğrenmesidir. Hazırladığımız projelerle bu sorunun olabildiğince hafifletilmesine katkıda bulunuyoruz."Eren, Kanada genelinde farklı dernek ve vakıflarla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu sene de daha fazla projeyi hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Mazlum İslam Sivil Toplum Toplum Merkezi Başkonsolosluk 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı