YTB Başkanı Eren: “Göç ve mültecilik dünyanın en büyük sorunudur”

-REKTÖR BAĞLI'NIN KONUŞMASI

-YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN'İN KONUŞMASI

-YTB BAŞKANI ABDULLAH EREN İLE RÖP

-DETAYLAR



( NEVŞEHİR -ÖZEL) - “Tarihte hiç olmadığı kadar göç ve mültecilikle karşı karşıyayız” - Nevşehir’de 4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi başladı NEVŞEHİR



- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve İlmi Etütler Derneği tarafından gerçekleştirilen 46 farklı ülkeden 100 araştırmacının katıldığı 4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi Nevşehir’de başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 4.Uluslararası Öğrenciler ve Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Kongreye Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve 46 farklı ülkeden 100 araştırmacı katıldı.

Kongrede konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde böyle bir hoşgörü ortamının buluşmasından çok mutluyuz. Ülkemizin yurt dışı başkanlığının özellikle yabancı öğrenciler üzerinde yaptığı çalışmaları onur verici bir çalışmadır” dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren ise burada yaptığı konuşmada, Dünyada 6 buçuk milyon Türk yaşıyor ve bunun 5 milyonu Avrupa’da yaşıyor. Buradaki vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin hem içeride hem dışarıda proje uygulamaya çalışan bir kurumuz. Kongremizin bu yılki temasını oluşturan göç ve mültecilikte bugün tüm ülkeleri ilgilendiren acil bir meseleyi teşkil ediyor. Bugün dünya çağında göç hareketliliği tarihte hiç olmadığı kadar maalesef yüksek seviyelerde seyrediyor” şeklinde konuştu.

NEVÜ’de düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresi açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren kongre sonrasında yaptığı açıklamada, göç ve mülteciliğin son yıllarda dünyanın karşı karşıya geldiği en önemli sorunların başında gelirken Türkiye bu anlamda üzerine düşeni yapmaktadır dedi.

Eren, “Tabi göç ve mültecilik son yıllarda dünyanın karşı karşıya geldiği en önemli sorunlarından bir tanesidir. Tabi göç v mültecilik en önemli mesele dedik ama bir sorun olarak göç ve mülteciliğin altında yatan soruna bakmak lazım. Maalesef dünya coğrafyasında bir gelir eşitsizliği var. İnsan hakları açısından bölgeler arasında uçurumlar var. Maalesef dünyadaki mevcut küresel parodikma bununla alakalı çözüm üretmekte çaresiz kalıyor. Sosyolojinin de gereği olarak bölgeler arası göç insanlık tarihinden itibaren olan bir şey ama son yıllardaki göç ve mültecilik hareketliliğine baktığımız zaman trajedilerin çok büyük olduğunu görüyoruz. Bu anlamda sadece Türkiye’nin değil tüm uluslar arası mekanizmanın ilgilendiği bir konudur. Bu anlamda Türkiye’de üzerine yapmaktadır. Sosyal Bilimler kongresinde yüzün üzerinde tebliğ var. Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerimiz çok büyük bir çoğunluğu YTB burslusu olmak üzere sunumlarını sunacaklar. 46 farklı ülkeden katılımcı var” diye konuştu.



