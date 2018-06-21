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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
YSK'de elektrik kesintisi için önlem - ANKARA

YSK'de elektrik kesintisi için önlem - ANKARA

- YSK binası önünden görüntü - Jeneratör görüntüsü - Çalışanlardan görüntü - 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde enerji kesintisi yaşanmaması için YSK'de önlem alındıANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde enerji kesintisi yaşanmaması için önlem aldı.YSK'nin Mithatpaşa Caddesi'ndeki başkanlık binasında, seçim öncesi ve seçim sırasında olası elektrik kesintilerine karşı ekstra tedbirlerin alınması gündeme geldi.Bu kapsamda, YSK Başkanlığı binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu.Seçim gecesi elektrik kesintisine karşı YSK'nin mevcut jeneratörü devreye girecek, bunun çalışmaması halinde ise yeni kurulan jeneratör çalışacak.Bu arada oy sayımı yapılacak merkezler için de benzer tedbirler uygulamaya alınacak.

Elektrik Kesintisi 

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