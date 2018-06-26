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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
YSK Başkanı Sadi Güven: 'Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında, gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık ve sonucu yoktur' Haberi
Güven'in açıklamaları
( ANKARA ) YSK Başkanı Sadi Güven: "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında, gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık ve sonucu yoktur" ANKARA
- YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında, gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık ve sonucu yoktur" dedi.