YSK Başkanı Güven: 'İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir' - ANKARA
YSK Başkanı Güven: "İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir" - ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in konuşmasıANKARA - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."YSK Başkanı Güven: "Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Tahminen yarım saat içinde tüm sandıklar taranmak suretiyle sisteme işlenmiş olacak."YSK Başkanı Güven: "İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir."
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