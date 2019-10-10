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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
YPG/PKK sivilleri hedef alıyor - ŞANLIURFA

YPG/PKK sivilleri hedef alıyor - ŞANLIURFA

- Barış Pınarı Harekatı - Akçakale’deki vatandaşlardan görüntülerYPG/PKK sivilleri hedef alıyor - Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa 'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti - Nusaybin'de 5, Ceylanpınar'da 2 ve Birecik'te 2 olmak üzere 9 kişi hafif yaralandı - Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Nusaybin'de tüm okullarda, Birecik ve Kızıltepe'de sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildiDİYARBAKIR (AA) - Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa 'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa 'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Ceylanpınar'da 2, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 9 kişi tedavi altına alındı. - Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandıYPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti.Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu. - Birecik'e havan mermisi düştü Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale ilçesine de 3 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı. - Nusaybin'de 5 kişi yaralandıHarekatın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar meydana geldi.Saldırılarda hafif yaralanan 5 kişi, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. - 4 ilçede eğitime ara verildiBarış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa 'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.
Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı. - Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 kişi hayatını kaybetmiştiTürk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'e düzenlenen ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey batısındaki varlığını sona erdiren Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.

Güvenlik Güçleri Havan Mermisi Terör Örgütü Teröristler Uçaksavar 

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